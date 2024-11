„Müssen wir schleunigst beheben“ – Schmid zur Hartberger Infrastruktur

Das Thema Infrastruktur ist beim österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg bereits länger äußerst präsent.

In der neuen Ausgabe des DAB | Der Audiobeweis ist der aktuelle Hartberg-Trainer Manfred Schmid zu Gast. Im Gespräch nimmt der 53-Jährige unter anderem zu den Gegebenheiten rund um die Trainingsmöglichkeiten in Hartberg Stellung: „Dass wir bei den Platzbedingungen bzw. den Trainingsverhältnissen nicht top sind, das ist jedem klar. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir schleunigst beheben müssen!“

„Wir sind nicht am jammern“

Sowohl die Platzanzahl als auch die Platzqualität seien nicht wirklich ausreichend. Dennoch sieht Schmid die Bemühungen der Vereinsverantwortlichen: „Die Verantwortlichen, besonders Erich Korherr, versuchen so schnell als möglich eine Lösung herbeizuführen.“

Trotz der widrigen Bedingungen, habe man „eine gute Qualität im Training“. Weiters führt der TSV-Coach aus: „Mit besserer Platzqualität wäre es wahrscheinlich noch einfacher, aber die Mannschaft ist nicht am jammern, wir sind nicht am jammern.“

Besonders erfreut zeigt sich Schmid von dem Engagement im Verein. „Was mich beeindruckt ist, wie die Leute rundherum um den Verein arbeiten, da machen einige gleich 3-4 Jobs gleichzeitig“, so der Wiener.

