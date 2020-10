Muhammet Akagündüz zurück beim SK Rapid Wien

via

Mit Muhammet Akagündüz kehrt ein alter Bekannter zum SK Rapid zurück. Der ehemalige Rapid II-Trainer übernimmt mit sofortiger Wirkung in der Akademie die U14 als Mannschaftstrainer und zusätzlich die Agenden als Bereichsleiter/Individualtrainer im Bereich U12 bis U15.

Akagündüz kann auf eine sehr erfolgreiche Zeit als Spieler und Trainer beim SK Rapid zurückblicken, der Ex-Profi war bereits über Jahre erfolgreich als U15 und U16-Trainer (österreichischer Meister mit dem Jahrgang 2000) in der Akademie tätig, bis zum März 2019 zuletzt auch als Rapid II-Cheftrainer in der Regionalliga Ost. Muhammet Akagündüz besitzt mit der Pro-Lizenz sowie der Elite-Junioren-Lizenz die höchsten Ausbildungen und hat sich in den letzten eineinhalb Jahren mit zusätzlichen Fortbildungen (Sportmanagement, Scouting) und Hospitationen im Ausland weitergebildet.

Muhammet Akagündüz: „Ich freue mich wieder bei Rapid zu sein und hier jetzt mitwirken zu können neue Talente für die erste Mannschaft auszubilden.”

Sportlicher Leiter Willi Schuldes freut sich auf die Zusammenarbeit und sieht vor allem in der früheren Heranführung an die SK Rapid-Spielphilosophie auf dem Großfeld einen erheblichen Mehrwert: „Das ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung unserer Nachwuchstalente. Wir wollen unsere Spieler individuell noch besser ausgebildet.”

