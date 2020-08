Murray feiert erfolgreiches Comeback auf ATP-Tour

Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Andy Murray hat ein erfolgreiches Comeback auf der ATP-Tour gefeiert. Der Schotte besiegte am Samstag (Ortszeit) bei dem in New York ausgetragenen Turnier von Cincinnati (täglich live auf Sky) den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:6(6),3:6,6:1. Es war sein erstes Einzel auf der Tour in diesem Jahr. Der 33-Jährige hat das Masters-1000-Event 2008 und 2011 bereits gewonnen.

Murray, der in den vergangenen Jahren zweimal an der Hüfte operiert werden musste und immer wieder Spielpausen einlegte, bekommt es nun mit dem Deutschen Alexander Zverev zu tun. Möglich ist für einen der beiden laut Auslosung ein Viertelfinalduell mit dem Österreicher Dominic Thiem.

(APA)

Bild: Getty Images