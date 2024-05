Umkämpftes Hinspiel-Remis zwischen Marseille und Atalanta

Olympique Marseille und Atalanta Bergamo trennen sich im Hinspiel des Halbfinales in der UEFA Europa League mit einem Remis. Das Spiel des Liverpool-Bezwingers in Frankreich endete mit 1:1. Beide Tore fielen in der Anfangsphase des Spiels.

Atalanta-Torjäger Gianluca Scamacca nutzte mit einem platzierten Abschluss gleich die erste Chance zur Führung (11.). Das Heimteam verdaute den frühen Schock aber rasch, Chancel Mbemba gelang per Distanzschuss der Ausgleich (20.). In einer intensiven und umkämpften Partie verpasste Marseilles Pierre-Emerick Aubameyang kurz vor der Pause seinen elften Saisontreffer in der Europa League (42.).

Im zweiten Spielabschnitt scheiterte Iliman Ndiaye am Lattenkreuz (73.). Wenige Augenblicke hatte später Atalanta erneut Glück, als ein Fehler von Tormann Juan Musso unbestraft blieb (74.). In der Folge brachte Atalanta das Remis über die Zeit. Der Kampf um das Finalticket (22. Mai in Dublin) bleibt damit völlig offen.

Alle Tore im VIDEO

0:1 – Scamacca (11.)

1:1 – Mbemba (20.)

(APA/Red.) / Bild: Imago