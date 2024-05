Rekordserie geht weiter: Leverkusen gewinnt Hinspiel in Rom

Bayer Leverkusen steuert schier unaufhaltbar auf das Triple zu. Der deutsche Fußballmeister gewann am Donnerstag das Semifinal-Hinspiel in der UEFA Europa League auswärts bei der AS Roma mit 2:0 (1:0) und verschaffte sich eine optimale Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche.

0:1 – Wirtz (28.)

0:2 – Andrich (73.)

