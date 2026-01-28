Musiala trifft bei Startelf-Comeback: Bayern besiegen PSV knapp

Der FC Bayern hat die Ligaphase in der Champions League erfolgreich abgeschlossen und die bestmögliche Ausgangslage für die K.o.-Runde erreicht.

Nach der 1:2-Niederlage im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg gewannen die Münchner am letzten Spieltag der Königsklasse schmeichelhaft mit 2:1 (0:0) bei der starken PSV Eindhoven, das in der Nachspielzeit Maúro Junior durch eine Gelb-Rote karte verlor.

Mit sieben Siegen aus acht Spielen geht das Team von Trainer Vincent Kompany als zweitplatzierte Mannschaft in die K.o.-Phase und hat bis ins Halbfinale Heimrecht im Rückspiel. Am Mittwochabend traf Jamal Musiala bei seiner Rückkehr in die Startelf (58.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ismael Saibari (78.) erzielte Harry Kane den Siegtreffer (84.).

(SID).

Beitragsbild: Imago.