Musiala-Verletzung: Bayern droht nächster schwerer Ausfall

Der FC Bayern muss den nächsten Verletzungsschock befürchten. Jamal Musiala musste beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Augsburg nach 54 Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Der Youngster blieb nach einem Ausfallschritt verletzt liegen, hielt sich den linken hinteren Oberschenkel. Musiala konnte nicht weitermachen, musste sogar von den Betreuern gestützt werden. Für den Offensivstar kam Routinier Thomas Müller in der 54. Minute in die Partie.

Ob Musiala am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter (ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X live streamen) spielen kann, ist noch unklar.

Kimmich: „Extrem bitter“

„Es ist natürlich extrem bitter, unabhängig davon, ob es jetzt Jamal oder jemand anderes ist“, kommentierte Joshua Kimmich nach dem 3:1-Sieg in Augsburg bei DAZN. „Es ist schon krass, was wir für Verletzungen haben momentan.“

Auch Vincent Kompany äußerte sich: „Er hat natürlich hinten am Bein was gespürt“, führte der Bayern-Trainer aus. „Wie groß es jetzt ist und was jetzt in den nächsten Wochen passiert, das weiß man jetzt noch nicht, muss man noch ein bisschen warten. Aber trotzdem dürfen wir auch nicht alles mischen. Wir haben Spieler verloren in der Nationalmannschaft. Da konnten wir nichts dafür. Jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir diese eine Verletzung von Jamal, dass wir das mit dem Kader lösen. Ich will auch nicht, dass wir jammern.“

Verletztenliste wird immer länger

Mit Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Aleksandar Pavlovic und Kingsley Coman fallen derzeit bereits zahlreiche Stars aus.

(skysport.de) / Foto: IMAGO