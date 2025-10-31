Muskelverletzung: GAK-Profi fällt mehrere Wochen aus

Bittere Nachrichten für den GAK: Mittelfeldspieler Jacob Italiano hat sich im Training eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen und wird dem Tabellenschlusslicht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

Der 24-jährige Australier, der erst kürzlich sein Debüt für die australische Nationalmannschaft gegeben hat, zählt in dieser Saison zu den Konstanten im Team von Ferdinand Feldhofer. Bislang verpasste Italiano lediglich 15 Spielminuten und lieferte zwei Torvorlagen.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, stellte sich die am Mittwoch erlittene Verletzung als schwerwiegender als zunächst befürchtet heraus. Italiano wird die kommenden Wochen für seine Genesung nutzen.

Sportdirektor Tino Wawra zum Ausfall: „Der Verlust von Jacob ist natürlich sehr schmerzhaft, weil er sehr viel für unser Spiel getan hat. Ich hoffe, dass er schnell zurückkommt und bald wieder am Platz stehen kann. Gleichzeitig ist das aber auch eine Chance für andere Spieler, sich zu zeigen und die entstandene Lücke zu füllen.“

(Red.) / Bild: GEPA