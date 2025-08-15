Der FC Barcelona muss im ersten Ligaspiel offenbar auf Stürmerstar Robert Lewandowski verzichten. Der 36-jährige Pole habe seine Muskelbeschwerden im linken Oberschenkel noch nicht überwunden, schrieb die Sportzeitung Mundo Deportivo aus Barcelona.

Spaniens Meister startet am Samstagabend mit der Partie bei RCD Mallorca in die neue Saison. Weiterhin fraglich sei der Einsatz von Marcus Rashford, Barca arbeite aber an der Registrierung des von ManUnited ausgeliehenen Stürmers.

(APA)/Beitragsbild: Imago