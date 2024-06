England hat in letzter Minute das Aus im Achtelfinale der Fußball-EM abgewendet. Die „Three Lions“ machten am Sonntag in Gelsenkirchen gegen die Slowakei in der fünften Minute der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand wett und schafften schließlich mit 2:1 nach Verlängerung (1:1,0:1) den Aufstieg. Die Stimmen zum Spiel.

Gareth Southgate (Teamchef England): „Für eine junge Mannschaft haben sie große Geduld bewiesen, als es einfacher gewesen wäre, den Ball schneller zu bewegen. Am Ende war es ein altmodischer Einwurf. Wir werden weiter in Frage gestellt werden, und das verstehen wir, aber wir haben einige Qualitäten, die uns im Wettbewerb gehalten haben. Ich bin so stolz auf die Einstellung und die Führungsqualitäten, die die Spieler gezeigt haben. Bei Harry (Kane) und Jude (Bellingham) haben wir 15 Minuten vor Schluss geschaut, wie es ihnen körperlich geht, und uns gefragt, ob wir diese Positionen auffrischen können. Aber wir wissen, was diese Spieler können, und deshalb haben wir weiter auf sie gesetzt.“

Francesco Calzona (Teamchef Slowakei): „Ich bin stolz, wir haben ein großartiges Spiel gegen eine Weltklassemannschaft und einen der Favoriten gespielt. Wir haben England sehr wenig zugelassen, wir wären fast weitergekommen. Leider haben wir es nicht geschafft. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie großartige Arbeit geleistet haben, sie waren fantastisch. Wir waren allen Gegnern ebenbürtig, haben Angriffsfußball gespielt und Torchancen gehabt. Sie sind alle sehr enttäuscht, weil wir so kurz davor waren, es zu schaffen, aber das ist Fußball.“

England-Matchwinner Bellingham: „30 Sekunden davon entfernt, nach Hause zu fahren“

Harry Kane (Kapitän und Torschütze England): „Bei der EM musst du einen Weg finden, zu gewinnen – das haben wir getan. Natürlich können wir besser spielen, aber das ist ein Geschäft, in dem die Resultate zählen. Wir können das jetzt genießen.“

Jude Bellingham (Torschütze England): „Man ist nur noch 30 Sekunden davon entfernt, nach Hause zu fahren, man hat das Gefühl, man hätte sein Land im Stich gelassen, und ein einziger Schuss und alles ist großartig. Das ist ein Gefühl, das ich nicht haben möchte, aber wenn es kommt, ist es ein tolles Gefühl. Für England zu spielen ist eine tolle Sache, aber es bedeutet auch viel Druck. Auf dem Platz zu stehen und Tore zu schießen ist für mich eine Befreiung, es ist ein sehr glücklicher Moment. Was dieses Tor wert war, werden wir in zwei Wochen sehen.“

Milan Skriniar (Kapitän Slowakei): „Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir sind alle sehr traurig. Wir waren so nah dran. England hat Qualität, sie haben uns gepusht und dann fiel plötzlich das Tor von Bellingham. Es tut weh, dass wir in der allerletzten Minute ein Gegentor kassiert haben. Uns haben vielleicht 30 Sekunden auf den Sieg gefehlt. Aber ich bin wirklich stolz auf das gesamte Team. Wir waren bereit, die Geschichte der Slowakei neu zu schreiben. Aber ich hoffe, dass wir stärker zurückkommen.“

