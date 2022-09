„Mutig“: McLaren präsentiert Sonderlackierung für Asien-GP

via

Vor dem anstehenden Formel-1-Rennen in Singapur und Suzuka hat McLaren seine Sonderlackierungen vorgestellt. Bei der Rückkehr der asiatischen Rennen setzt der britische Rennstall dabei auf ein modernes schrilles Design.

Zak Brown nannte es ein „mutiges“ Design: Nachdem bereits beim Großen Preis von Monaco der für gewöhnlich papayafarbene McLaren in einem hellblau-orangenen Design erstrahlte, präsentierte der britische Rennstall für die anstehenden Rennen in Singapur und Suzuka erneut eine Sonderlackierung.

Neonpinke Streifen auf dem Rennwagen

In einem Auto mit neonfarbenen pinken Streifen, einem schwarz-orangenen Grundton und aufgemalten Motoren werden Daniel Ricciardo und Lando Norris auf den Rennstrecken in Japan und Singapur ihre Runden drehen. Das moderne Design ist angelehnt an die sogenannte „Future Mode“-Kampagne des Teams, einem Projekt, dass die zukunftsträchtige Partnerschaft zwischen McLaren und der Kryptobörse „OKX“ unterstreichen soll.

McLaren erklärte, dass das innovative Design neben dem Blick in Zukunft, auch an Asien erinnern soll: „Das spritzige Design repräsentiert das Aufkommen neuer Technologien aus der Region, mit einem Blick in die Zukunft, inspiriert von den Stadtlandschaften Singapurs und Japans, wo die Formel 1 zum ersten Mal seit 2019 zurückkehrt.“

