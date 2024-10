Nach 0:5 bei Sturm: Krisensitzung bei Red Bull Salzburg

Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg hat nach dem 0:5-Debakel bei Sturm Graz in der ADMIRAL Bundesliga am Montagabend eine Krisensitzung im Hangar-7 abgehalten.

Laut den Informationen der „Salzburger Nachrichten“ nahmen unter anderem Geschäftsführer Stephan Reiter, Sportdirektor Bernhard Seonbuchner, Trainer Pepijn Lijnders sowie Mario Gomez teil. Der frühere deutsche Angreifer ist seit 2022 Technischer Direktor im Red-Bull-Fußballkosmos.

Seonbuchner in Salzburg vor dem Aus?

Ein klares Ergebnis der Krisensitzung ist nicht bekannt, aber sowohl Gomez als auch Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sollen die jüngsten Auftritte der „Bullen“, wenig überraschend, überhaupt nicht gefallen haben. Mintzlaff soll außerdem beim Champions-League-Match der Salzburger gegen Stade Brest (0:4) vor einer Woche im Stadion gewesen sein.

Vor allem Sportdirektor Seonbuchner soll nach den zwei deutlichen Niederlagen in der Champions League und Bundesliga angezählt sein. Doch auch Coach Lijnders, der bei seinem Amtsantritt angekündigt hatte, attraktiven und offensiven Powerfußball zeigen zu wollen, hatte vor Gomez wohl Erklärungsbedarf.

Bereits in der abgelaufenen Spielzeit hat Salzburg mit Ex-Coach Gerhard Struber alle Saisonziele verpasst. Dabei startete der Verein ebenso wie in diesem Jahr nicht schlecht in die Saison, wobei Struber erst gegen Ende der Spielzeit unter Druck geriet. Nun hängt der Haussegen in Salzburg bereits Anfang Oktober schief.

