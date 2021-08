Nach Aaronson: Salzburg hat wohl nächstes US-Talent an der Angel

Der FC Red Bull Salzburg hat offenbar ein US-Talent im Visier. Wie “MLS Multiplex” berichtet, zeigen die Mozartstädter Interesse am 18-jährigen Kevin Paredes von DC United. Dem Bericht nach sollen die Salzburger einen Transfer noch in diesem Sommer, spätestens aber im kommenden Winter ins Auge fassen.

Paredes kann im rechten und linken Mittelfeld eingesetzt werden und gilt als eines der aufstrebendsten Talente der Major League Soccer. In der MLS hat der Linksfuß auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. In 26 Liga-Spielen hat der 18-Jährige zwei Treffer erzielt und zwei weitere vorbereitet. In 17 Partien stand Paredes in der Startelf.

“MLS Multiplex” bezeichnet den Jugend-Nationalspieler der USA als “aufregenden und dynamischen Offensivspieler.” Über die Vertragsdauer des 18-Jährigen ist nichts bekannt.

Bild: Imago