Nach Abbruch: Ajax-Feyenoord wird ohne Fans fortgesetzt

Das am Sonntag wegen des wiederholten Einsatzes von Pyrotechnik abgebrochene Spiel zwischen dem niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam wird am 27. September (14.00 Uhr) ohne Zuschauer fortgesetzt. Das entschied am Montag der Profifußball-Wettbewerbsausschuss.

Nachdem Ajax-Fans mit dem Abbrennen und Werfen von Pyrotechnik schon in der ersten Halbzeit für Unterbrechungen gesorgt hatten, beendete Schiedsrichter Serdar Gözübüyük das Spiel in der 55. Minute beim Stand von 0:3. Erneut waren Leuchtfackeln auf den Platz geflogen. Vor dem Stadion brachen in der Folge Tumulte aus, einige Fans legten sich mit der Polizei an und warfen mit Pflastersteinen.

Der Termin für die Fortsetzung wurde in Absprache mit der Stadt Amsterdam festgelegt. Das ursprünglich für den 27. September vorgesehene Spiel zwischen Ajax und dem FC Volendam wird verlegt.

