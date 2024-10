Nach Abbruch am Sonntag: Schwedisches Hauptstadtderby beendet

Verzögertes Spielende vor leeren Rängen: Nach dem Abbruch am Sonntag ist das Stockholmer Fußball-Derby zwischen Hammarby IF und Djurgardens IF in Schwedens höchster Spielklasse Allsvenskan einen Tag später ohne Fans beendet worden. Hammarby setzte sich letztendlich mit 2:0 durch – bei diesem Stand war die Begegnung auch in der 76. Minute abgebrochen worden.

Grund dafür waren Fanausschreitungen: Die Anhänger von Djurgardens hatten in der zweiten Halbzeit mehrere Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geworden. In einer Mitteilung der Liga hieß es, dass die Polizei anschließend die Räumung der Tribünen angeordnet habe. Große Teile der Heimfans weigerten sich jedoch, das Stadion zu verlassen, woraufhin sich alle Parteien auf eine Verschiebung auf den Montag einigten. Die Klubvertreter hatten sich allerdings zuvor gegen die Räumung der Tribünen ausgesprochen.

Durch den Sieg hat Hammarby weiter Restchancen auf den Titel. Bei noch vier ausstehenden Spielen beträgt der Abstand auf Malmö FF acht Punkte. Das Team von Trainer Kim Hellberg muss auf Ausrutscher des Spitzenreiters hoffen, kann es am vorletzten Spieltag im direkten Duell aber vielleicht nochmal spannend machen. Sollte Malmö aber das nächste Spiel gewinnen, wird der Traditionsverein die Meisterschaft verteidigen. Djurgardens ist hingegen raus aus dem Kampf um den Lennart-Johansson-Pokal und könnte höchstens noch Zweiter werden.

(SID) / Artikelbild: Imago