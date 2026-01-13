Nach Absagen! DFL terminiert Nachtragsspiele

Die Bundesliga-Spiele zwischen St. Pauli und RB Leipzig sowie Werder Bremen gegen Hoffenheim sind aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt worden. Nun hat die DFL die Nachholspiele terminiert.

Die Partien zwischen St. Pauli und RB Leipzig sowie Werder Bremen gegen Hoffenheim sind für Dienstag, 27. Januar neu angesetzt worden. Beide Spiele laufen parallel um 20:30 Uhr. Sky Sport überträgt beide Einzelspiele.

