Nach Abschied aus St. Pölten: Trainer Tanrıvermiş findet neuen Verein

Tuğberk Tanrıvermiş hat nach seinem Abschied vom SKN St. Pölten einen neuen Verein gefunden. Der 35-Jährige wird zukünftig den slowenischen Klub NK Maribor trainieren.

Der Verein stellte Tanrıvermiş am Donnerstag auf seiner Instagram-Seite offiziell vor. Über die Vertragslaufzeit ist vorerst nichts bekannt.

St. Pölten konnte Tanrıvermiş nicht halten

Tanrıvermiş hatte im Oktober 2024 den Trainerposten in St. Pölten übernommen, den Niederösterreichern ist es allerdings nicht gelungen, den Vertrag mit dem Erfolgscoach zu verlängern. In seiner Amtszeit hat der SKN von 21 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga nur drei verloren. Dem gegenüber stehen 13 Siege und fünf Remis und 44 Punkte. In diesem Zeitraum konnte nur Meister SV Ried mehr Zähler einfahren.

Tanrıvermiş war in der Vergangenheit u.a. Jugendtrainer bei der AS Roma sowie Co-Trainer von Fatih Terim bei Galatasaray. Im März sprach der Türke im exklusiven Sky-Interview u.a. über seinen Werdegang und seine Ziele.

