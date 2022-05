Nach Abstieg: Sollbauer verlässt Dynamo Dresden

via

Großer Umbruch beim deutschen Traditionsverein Dynamo Dresden: Nach dem Abstieg in die 3. Liga trennt sich der ostdeutsche Klub von insgesamt 17 Akteuren – einer davon ist Ex-WAC-Profi Michael Sollbauer.

Der Kärntner Defensivspieler wechselte erst im vergangenen Sommer von Barnsley in die 2. Bundesliga und etablierte sich schnell als Stammspieler. Insgesamt 37 Matches absolvierte Sollbauer in der aktuellen Saison. Nachdem Dresden in der Relegation gegen Aufsteiger Kaiserslautern den Ligaverbleib verpasste, folgt nun der Umbruch, der auch den 32-jährigen Innenverteidiger betrifft.

Giorbelidze kehrt zum WAC Zurück

Ebenfalls keine Zukunft bei Dynamo hat Wolfsberg-Leihspieler Guram Giorbelidze, der somit zum WAC zurückkehren wird. Der Georgier kam zu 20 Einsätzen und besitzt nun bei den Lavanttalern noch einen Vertrag bis Sommer 2023.

Im künftigen Dresden-Kader steht dafür Jong-Min Seo, der zuletzt an Wacker Innsbruck verliehen war.

