Nach Alaba: Real wildert offenbar erneut beim FC Bayern

via

via Sky Sport Austria

Im Sommer hatte der FC Bayern David Alaba an Real Madrid verloren. Der Österreicher hatte seinen Vertrag in München nicht verlängern wollen und war ablösefrei in die spanische Hauptstadt gewechselt. Im kommenden Sommer könnte sich das Szenario offenbar wiederholen.

Wie der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, möchte auch Corentin Tolisso den FC Bayern in Richtung Madrid verlassen. Der Mittelfeldspieler war in der Vergangenheit immer wieder als Kandidat für einen Abgang im Gespräch. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Tolisso konnte sich in München nie gegen die harte Konkurrenz im Zentrum durchsetzen. In den letzten Partien kam er wegen der Ausfälle von Joshua Kimmich und Leon Goretzka jedoch zu mehr Einsatzzeit und konnte mit überzeugenden Leistungen Werbung in eigener Sache betreiben.

Bei den Königlichen würde er unter anderem mit Luka Modric und Toni Kroos um die Positionen im Zentrum kämpfen. Der Franzose ist mit seinen 27 Jahren deutlich jünger als die beiden Altmeister von Real, weshalb er sich wohl durchaus Hoffnung auf Einsatzminuten machen könnte. Neben Real Madrid sind offenbar auch Vereine aus Italien und England an einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2018 interessiert. Ein Verbleib in München scheint ausgeschlossen.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago