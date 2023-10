Nach Alaba und Posch: ÖFB-Team vermeldet weiteren Ausfall

Nach den Ausfällen von David Alaba und Stefan Posch muss ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf einen weiteren Defensivspieler verzichten.

In beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Belgien und in Aserbaidschan fällt auch Gernot Trauner verletzungsbedingt aus. Der Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam rückt wegen Knieproblemen nicht ein, gab der ÖFB am Dienstagnachmittag bekannt.

Die Stammkräfte Marcel Sabitzer und Michael Gregoritsch sind für den Schlager gegen die Belgier am Freitag (20.45 Uhr) in Wien weiter fraglich.

Das Duo nahm auch am Dienstag noch nicht am Mannschaftstraining auf den Trainingsplätzen beim Ernst-Happel-Stadion teil, sondern arbeitete individuell. Dortmund-Mittelfeldmann Sabitzer absolvierte sein Programm neben seinen Teamgefährten auf dem Rasen, Freiburg-Stürmer Gregoritsch blieb im Stadioninnenraum.

(APA)/Bild: GEPA