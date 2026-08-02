Nach Alajbegovic: Juve sichert sich nächsten Offensivspieler

Eintracht Frankfurts einstiger Rekordverkauf Randal Kolo Muani wechselt nach Italien und schließt sich erneut Juventus Turin an.

Der 27-Jährige kommt vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und kostet die Alte Dame eine Sockelablöse von kolportierten 38 Millionen Euro. Vor einer zwischenzeitlichen Leihe zu Tottenham Hotspur lief der Franzose bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 für die Italiener auf.

Kolo Muani startet zweite Juve-Ära

In Turin soll der 32-malige französische Nationalspieler an seine starken Leistungen der Vergangenheit anknüpfen. Während seiner ersten Leihphase überzeugte Kolo Muani mit zehn Toren in 22 Einsätzen. Zuvor war er 2023 nach einer überragenden Saison mit 15 Bundesliga-Toren in Deutschland für die SGE für eine Vereins-Rekordsumme von 95 Millionen Euro nach Paris gewechselt. Die hohen Erwartungen bei PSG konnte er mit nur neun Toren in 39 Pflichtspielen nie vollständig erfüllen.

Unter Trainer Luciano Spalletti soll der Rückkehrer nach dem Abgang von Dusan Vlahovic nun frischen Wind in die Offensive bringen. Neben Kolo Muani verstärkte sich Juventus am selben Tag auch mit dem 18-jährigen Offensivtalent und Ex-Salzburger Kerim Alajbegovic von Bayer Leverkusen. Für PSG bedeutet der Deal nach dem Abgang von Goncalo Ramos zur AC Mailand die nächste millionenschwere Einnahme des Sommers.