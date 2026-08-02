Italien-Transfer fix! Ex-Salzburger Alajbegovic wechselt in Serie A

Der Wechsel von Ex-Salzburger Kerim Alajbegovic von Bayer Leverkusen in die Serie A zu Juventus Turin ist nun offiziell – Sky berichtete bereits zuvor von einer Einigung.

Juventus holt nach Sky Sport Informationen den Offensivspieler für 33 Millionen Euro, inklusive Boni kann Leverkusen bis zu 40 Millionen Euro erhalten. Alajbegovic unterschreibt bis Sommer 2031. Der 1,86 Meter große Linksaußen spielte in der vergangenen Saison noch für Red Bull Salzburg. Bayer 04 Leverkusen zog anschließend eine Rückkauf-Option in Höhe von acht Millionen Euro.

VIDEO: Alajbegovic erzielt das Tor der 17. Runde 2025/26

Rolfes: „In Salzburg noch einmal große Schritte gemacht“

„Kerim hat nach seiner Zeit bei uns im Nachwuchs zuletzt in Salzburg noch einmal große Schritte gemacht. Gleichzeitig mussten wir realistisch einschätzen, dass der Konkurrenzkampf in unserem Kader, gerade auch auf seinen bevorzugten Positionen, sehr groß ist. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf das Gesamtpaket des Transfers haben wir dem Wechsel nach Italien zugestimmt“, sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Mitteilung.

Der WM-Spieler Bosnien-Herzegowinas und gebürtige Kölner Alajbegovic spielte in seiner Jugend zunächst für den 1. FC Köln, bevor er zur Saison 2021/22 nach Leverkusen kam. Im vergangenen Sommer gab Bayer 04 ihn für zwei Millionen Euro an Salzburg ab und machte nach einem Leistungssprung des Talents von seiner Acht-Millionen-Euro-Rückkaufklausel Gebrauch. In Leverkusen spielte er nur in der Jugend und nie für die Profimannschaft.

Alajbegovic spielte bei der WM 2026 für Bosnien

Der 14-malige bosnische Nationalspieler spielte zuvor für die U17 und U19 von Bayer. Bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA kam der 18-Jährige auf 278 Spielminuten (4 Einsätze und 1 Tor).