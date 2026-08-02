Offiziell: Lyon verpflichtet ÖFB-Legionär Bacher
Innenverteidiger Felix Bacher wechselt für eine Ablösesumme von 4,3 Millionen Euro von Estoril Praia zu Olympique Lyon.
Das gab der französische Fußball-Traditionsclub am Sonntag bekannt. Der 25-jährige Tiroler unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2031. Bacher war im Sommer 2024 von der WSG Tirol nach Portugal gegangen, wo er sich in den vergangenen zwei Saisonen als Stammspieler etablierte.
🇦🇹 Le défenseur autrichien Felix Bacher s’engage avec l’OL jusqu’en 2031 ✍🔴🔵
🗞 Le communiqué 👉 https://t.co/dBIWQUvLyD#Bacher2031
— Olympique Lyonnais (@OL) August 2, 2026