Aufstellungen: So starten Rapid & Altach in die späte Sonntagspartie

Am heutigen Sonntag stehen drei Spiele in der ersten Runde der neuen Bundesliga-Saison an: Der WAC empfängt die Wiener Austria und Aufsteiger Lustenau bekommt es mit der SV Ried zu tun. Im Topspiel zum Runden-Abschluss spielt der SK Rapid gegen Altach.

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga gibt es heute live und exklusiv bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Hier gibt es alle Aufstellungen des heutigen Bundesliga-Sonntags im Überblick:

Aufstellung WAC

Aufstellung Austria Wien

Aufstellung Austria Lustenau

Aufstellung SV Ried

Aufstellung SK Rapid

Aufstellung SCR Altach