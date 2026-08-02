Aufstellungen: So starten Rapid & Altach in die späte Sonntagspartie
Am heutigen Sonntag stehen drei Spiele in der ersten Runde der neuen Bundesliga-Saison an: Der WAC empfängt die Wiener Austria und Aufsteiger Lustenau bekommt es mit der SV Ried zu tun. Im Topspiel zum Runden-Abschluss spielt der SK Rapid gegen Altach.
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Hier gibt es alle Aufstellungen des heutigen Bundesliga-Sonntags im Überblick:
Aufstellung WAC
Aufstellung Austria Wien
Aufstellung Austria Lustenau
Aufstellung SV Ried
Aufstellung SK Rapid
Aufstellung SCR Altach