Frankfurt verpflichtet nigerianischen Nationalspieler aus Brügge

Eintracht Frankfurt hat seinen nächsten Neuzugang verkündet. Der nigerianische Nationalspieler Raphael Onyedika wechselt vom belgischen Erstligisten Club Brügge zu den Hessen und unterzeichnet einen Vertrag bis 2031.

Der defensive Mittelfeldspieler könnte der SGE die Zweikampfstärke und Struktur liefern, die in der vergangenen Saison häufig fehlte. „Er überzeugt uns nicht nur mit seiner Robustheit und seinem strategischen Spielverständnis, sondern vor allem durch seine außergewöhnliche Konstanz“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Onyedika absolvierte 95 Spiele in der ersten belgischen Liga und stand dazu bereits 24-mal in der Champions League auf dem Platz. Nach Noel Aséko (Bayern München), dem Brasilianer Otávio (Estrela Amadora), Malik Pimpong (FC Midtjylland) und Noel Futkeu (Greuther Fürth) ist er der fünfte Sommertransfer der Eintracht.