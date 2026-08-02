0:3 beim WAC! Austria verpatzt Bundesliga-Auftakt

Die Wiener Austria hat einen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison hingelegt.

Die Favoritner kassierten am Sonntag gegen den WAC nach Toren von Giacomo Vrioni (18., 63./jeweils Elfmeter) und Aaron Schwarz (49.) eine 0:3-Auswärtsniederlage und verpatzten damit die Generalprobe für das Drittrunden-Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag in Ploiesti gegen Beitar Jerusalem.

Die Partie bei rund 30 Grad in der Lavanttal-Arena begann ohne große Höhepunkte, dann aber landete ein Querpass von Fabian Wohlmuth im Sechzehner am Oberarm von Austria-Neuzugang Ibrahim Buhari. Den dafür verhängten Strafstoß verwandelte Bundesliga-Rückkehrer Vrioni sicher.

WAC nutzt Austria-Defensivschwäche eiskalt aus

Drei Minuten später jubelte der WAC nach einem Kopfball-Treffer von Donis Avdijaj über das vermeintliche 2:0, allerdings wurde das Tor wegen eines vorangegangenen Fouls von Flankengeber Wohlmuth an Lee Tae-seok zurückgenommen. Trotzdem blieben die Wolfsberger das gefährlichere Team, Vrioni scheiterte nach Vorlage von Schwarz an Austria-Goalie Samuel Sahin-Radlinger (32.). Von der Austria war mit Ausnahme eines Fehlschusses von Reinhold Ranftl (36.) in der Offensive wenig zu sehen.

Bald nach Wiederanpfiff folgte die Vorentscheidung. Die Austria-Abwehr wirkte ungeordnet, Avdijaj legte für Schwarz ab und der 22-Jährige brachte den Ball mit einer gehörigen Portion Glück im Tor unter. Austria-Coach Stephan Helm reagierte mit einem Dreierwechsel – neu ins Spiel kam unter anderem Kelvin Boateng, der wenig später mit einer ungeschickten Attacke an Schwarz einen Elfmeter verursachte. Vrioni präsentierte sich vom Punkt neuerlich souverän.

Im Finish hatte der WAC keine Probleme, den Vorsprung zu verwalten. Die Austria, mit drei Siegen (zwei im Europacup, einer im ÖFB-Cup) in die Pflichtspielsaison gestartet, erarbeitete sich zwar längere Ballbesitzphasen, schaffte es aber mit Ausnahme eines abgefälschten Lattenschusses von Julian Hettwer (88.) nicht, eine wirklich zwingende Torchance herauszuspielen. Auf der Gegenseite fand Phillip Verhounig einen Sitzer auf das 4:0 vor, scheiterte aber an Sahin-Radlinger (94.).