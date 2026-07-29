Ex-Salzburger Alajbegovic wechselt in die Serie-A

Kerim Alajbegovic steht vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen in die Serie-A zu Juventus Turin.

Juventus holt nach Sky Sport Informationen den Ex-Salzburger für 33 Millionen Euro, inklusive Boni kann die Werkself bis zu 40 Millionen Euro erhalten. Die ⁠Details werden noch zwischen den Vereinen geklärt.

Der 1,86 Meter große Linksaußen spielte in der vergangenen Saison für FC Red Bull Salzburg. Bayer 04 Leverkusen zog anschließend eine Rückkauf-Option in Höhe von acht Millionen Euro.

Alajbegovic spielte bei der WM 2026 für Bosnien

Der 14-malige bosnische Nationalspieler spielte zuvor für die U17 und U19 von Bayer – für die Profis kam Alajbegovic noch zu keinem Pflichtspieleinsatz.

Bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA kam der 18-Jährige auf 278 Spielminuten (4 Einsätze und 1 Tor).