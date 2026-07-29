Ex-Salzburger Alajbegovic wechselt in die Serie-A
Kerim Alajbegovic steht vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen in die Serie-A zu Juventus Turin.
Juventus holt nach Sky Sport Informationen den Ex-Salzburger für 33 Millionen Euro, inklusive Boni kann die Werkself bis zu 40 Millionen Euro erhalten. Die Details werden noch zwischen den Vereinen geklärt.
Der 1,86 Meter große Linksaußen spielte in der vergangenen Saison für FC Red Bull Salzburg. Bayer 04 Leverkusen zog anschließend eine Rückkauf-Option in Höhe von acht Millionen Euro.
Alajbegovic spielte bei der WM 2026 für Bosnien
Der 14-malige bosnische Nationalspieler spielte zuvor für die U17 und U19 von Bayer – für die Profis kam Alajbegovic noch zu keinem Pflichtspieleinsatz.
Bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA kam der 18-Jährige auf 278 Spielminuten (4 Einsätze und 1 Tor).