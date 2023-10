Nach Angriff: EM-Quali-Spiel Israel gegen Schweiz verschoben

Nach dem Raketenangriff auf Israel ist das für Donnerstag angesetzte Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz in Tel Aviv auf den 15. November verschoben worden. Das teilte die UEFA am Dienstag mit. Auch weitere angesetzte Spiele in Israel in den kommenden zwei Wochen sind aufgrund des Konflikts bereits verschoben worden.

„Die UEFA wird die Situation weiter genau beobachten und mit allen beteiligten Teams in Kontakt bleiben, bevor sie Entscheidungen über mögliche Änderungen bei anderen anstehenden Spielen mit israelischer Beteiligung trifft“, hieß es in einer Erklärung.

Austragungsort noch nicht bestätigt

Der Austragungsort der Partie zwischen Israel und der Schweiz werde zu gegebener Zeit bestätigt. Das nächste Spiel der Israelis ist für den 15. Oktober auswärts im Kosovo angesetzt. Das letzte Duell findet am 18. November zu Hause gegen Rumänien statt. Israel ist in der EM-Qualifikationsgruppe I Dritter mit elf Punkten.

Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen durch die Terrororganisation Hamas erklärte die israelische Armee am vergangenen Samstag den Kriegszustand.

