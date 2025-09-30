Die aufgeheizte und teils feindselige Stimmung beim Ryder Cup vergangene Woche in Farmingdale/New York hat einen der größten Golfer der Geschichte peinlich berührt. Der achtfache Major-Sieger Tom Watson gratulierte dem siegreichen Team Europa, das mit dem Österreicher Sepp Straka den Vergleich mit der US-Auswahl mit 15:13 gewonnen hat, und entschuldigte sich für das Benehmen einiger Fans.

„Ich möchte [dem europäischen Ryder-Cup-Team] zum Sieg gratulieren. Noch wichtiger ist jedoch, dass ich mich für das unhöfliche und bösartige Verhalten unseres amerikanischen Publikums in Bethpage entschuldigen möchte. Als ehemaliger Spieler, Kapitän und Amerikaner schäme ich mich für das, was passiert ist“, schrieb der 76-jährige US-Amerikaner, einst selbst Ryder-Cup-Kapitän, auf X.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Watson beklagt Anfeindungen gegen McIlroy & Team Europa

Buhrufe begleiteten die Europäer, die selbst in der Vorbereitung auf Schläge Zwischenrufen ausgesetzt waren. Hauptziel war der Nordire Rory McIlroy, sogar dessen Frau Erica wurde verhöhnt und mit Getränken beschüttet.

Den Tiefpunkt hatte Heather McMahan geliefert, die von der PGA of America als Moderatorin angeheuert worden war. Sie hatte die Zuschauer zu „Fuck you, Rory“-Gesängen angestachelt und war am Samstagabend zurückgetreten.

(APA) / Bild: Imago