Nach „Aufsteigerin des Jahres“-Award: Tagger in Ningbo-Quali out

Österreichs zur Aufsteigerin des Jahres gewählte Tennis-Hoffnung Lilli Tagger hat in der ersten Runde der Qualifikation für das WTA-500-Turnier in Ningbo verloren.

Die 17-jährige Osttirolerin unterlag Camila Osorio aus Kolumbien, Nummer 80 der Welt, mit 4:6,2:6. Tagger erhielt für Ningbo sowie für die 250er-Turniere in Guangzhou und Jiangxi jeweils für die Qualifikation eine Wildcard. Die French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen liegt im WTA-Ranking auf Platz 222.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.