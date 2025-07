Nach Aus bei CR7-Klub: Pioli kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Stefano Pioli übernimmt das Traineramt beim italienischen Erstligisten ACF Fiorentina. Wie der Verein am Samstag bestätigte, unterschrieb der 59 Jahre alte Wunschkandidat beim Klub aus der Toskana einen Dreijahresvertrag.

Pioli hatte Ende Juni den saudi-arabischen Verein Al-Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo verlassen.

Für Pioli, der am Montag sein erstes Training in Florenz leitet, ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Die Fiorentina hatte er bereits von 2017 bis 2019 trainiert, auch als aktiver Profi hatte er dort sechs Jahre lang gespielt.

„Ich freue mich sehr über die Ankunft von Stefano Pioli an der Spitze der ersten Mannschaft der Fiorentina“, sagte Florenz-Präsident Rocco Commisso: „Von den ersten Worten an, die wir gewechselt haben, habe ich in dem Trainer menschliche Werte und den Wunsch gefunden, für diesen Verein und diese Stadt zu kämpfen, die er so gut kennt und mit der er sehr verbunden ist.“

Die Fiorentina hatte die vergangene Saison unter Trainer Raffaele Palladino auf Platz sechs beendet und sich damit für die Conference League qualifiziert.

(SID) / Artikelbild: Imago