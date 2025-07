Bald 40 Jahre alt und kein Ende in Sicht: Stürmer Edin Dzeko kehrt nach Italien zurück und setzt seine Karriere bei ACF Fiorentina fort.

Wie der Klub aus der Toskana am Donnerstag mitteilte, unterschrieb Dzeko einen Vertrag bis Juni 2026. Dieser kann sich durch bestimmte Klauseln automatisch bis Juni 2027 verlängern.

Der 39 Jahre alte Angreifer spielte zuletzt bei Fenerbahce Istanbul, wo sein Vertrag Ende Juni auslief. Den Medizincheck in Florenz hatte er bereits am 19. Juni erfolgreich absolviert, die Vertragsunterschrift erfolgte aber erst drei Wochen später. Für den bosnischen Rekord-Nationalspieler (141 Einsätze) ist es nach der AS Roma und Inter Mailand die dritte Station in der Serie A.

(SID) / Artikelbild: Imago