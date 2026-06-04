Routinier Wernitznig findet neuen Verein

Christopher Wernitznig heuert in der kommenden Saison bei Hertha Wels an. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt.

Der im Sommer auslaufende Vertrag von Wernitznig bei der SV Ried wurde von den Innviertlern nicht verlängert, sodass der Mittelfeld-Routinier ablösefrei nach Wels wechselt.

Bei der SV Ried kam Wernitznig über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus und absolvierte zehn Bundesligapartien für die Mannschaft von Noch-Trainer Maximilian Senft.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Wels-Sportvorstand Rene Swete sagt über den Zugang: „Mit Christopher begrüßen wir einen äußerst erfahrenen Neuzugang bei uns in Wels. Neben seinen über 400 Einsätzen in der 1. Bundesliga verfügt Christopher über große technische Fähigkeiten und große Qualitäten im Spiel mit dem Ball als auch gegen den Ball. Neben seiner sportlichen Klasse zeichnet sich Christopher vor allem als Führungspersönlichkeit aus. Mit seiner Erfahrung, Mentalität und Präsenz wird er auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen. Wir freuen uns, Christopher bei uns in Wels willkommen zu heißen.“

Bild: GEPA