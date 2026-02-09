WAC-Mittelfeldspieler Marco Sulzner ist nach seiner Roten Karte im Ligaspiel gegen den GAK gesperrt worden.

Der 22-Jährige wurde nach einem groben Foulspiel an GAK-Neuzugang Mathias Flaga Olesen in der elften Spielminute zurecht früh vom Platz verwiesen. Nun hat Sulzner für sein Vergehen eine Sperre von zwei Spielen ausgefasst (davon eines bedingt). Somit muss der Mittelfeldspieler im Ligaspiel am kommenden Sonntag gegen Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz (streame das Spiel mit Sky X live) zusehen.

In Unterzahl rettete der WAC noch ein 2:2-Remis gegen die Grazer.

Bild: GEPA