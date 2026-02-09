VAR bezieht Stellung zu aberkanntem GAK-Tor

Der VAR Österreich hat in seinem Rückblick zur 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga zur wohl umstrittensten Szene des Wochenendes Stellung bezogen.

Was war passiert? Im Ligaspiel am Sonntag zwischen dem Wolfsberger AC und dem GAK wurde ein direkt verwandelter Eckball der Gäste durch Leon Klassen (41.) aberkannt.

Der scharf geschossene Eckball landete direkt im Tor. Wenige Augenblicke zuvor ging im Fünfmeterraum WAC-Tormann Nikolas Polster zu Boden. Schiedsrichter Safak Barmaksiz entschied auf Foulspiel, da Murat Satin (GAK) den Goalie der Lavanttaler leicht berührt hatte. Im Anschluss kam es zu einem On-Field-Review, doch der Unparteiische blieb bei seiner Entscheidung.

Der VAR bewertete die Szene in seinem Rückblick nun als richtige Entscheidung des Schiedsrichterteams. „In den Minuten 37 und 41 ist erkennbar, dass sich der GAK-Spieler #7 bei einem Eckstoß jeweils bewusst in den Weg stellt und so den Torhüter mit einem Körperkontakt von einer möglichen Abwehrhandlung wegblockt. Dieses absichtliche Blocken stellt ein Vergehen dar, welches der Schiedsrichter korrekterweise in beiden Situationen ahndet. Der VAR sollte die in Minute 41 am Spielfeld getroffene Entscheidung bestätigen,“ so der VAR in der Aussendung am Montag.

Entscheidung sorgt für Kritik

Für Unverständnis sorgte die Bewertung bei den Verantwortlichen des GAK. „Wir reden in Österreich immer darüber, dass wir uns international verschlechtern. Wenn man die Tormänner sieht, und wie solche Situationen international behandelt werden, ist das beschämend. Fertig. Das war kein Foul„, fand der Trainer der Grazer, Ferdinand Feldhofer, klare Worte.

Feldhofer wütet: „Wahnsinns-Entscheidungen einiger Protagonisten“

„Das Tor muss man eigentlich geben“, meinte auch Sky-Experte Thomas Silberberger in der Halbzeitanalyse. Aber nicht nur Silberberger, sondern auch GAK-Sportchef Tino Wawra kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. „Für mich ist das ein ganz klares, reguläres Tor“, so der 46-Jährige im Sky-Interview.

Anders sah es der ebenfalls involvierte WAC-Keeper Polster: „Für mich ist es ein ganz klares Foul, ein ganz klarer Rempler von hinten. Ich weiß auch nicht, wieso er sich das so lange angeschaut hat. Das Tor wurde zurecht nicht gegeben, weil ich bin in der Bewegung und er kommt von hinten und gibt mir einen Rempler. Er ist ganz klar in meiner Laufbahn und da ist ein Foul da.“

Bild: GEPA