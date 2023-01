Nach Ausschreitungen: Vorerst keine Auswärtsspiele für Fans von Napoli und Roma

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi hat die Fans der Serie-A-Clubs AS Roma und SSC Napoli mit einem vorerst zwei Monate währenden Verbot von Auswärtsreisen belegt. Die Sektoren für auswärtige Anhänger in den Gastspielen der beiden Fußball-Traditionsclubs werden fortan gesperrt, hieß es am Samstag. Hintergrund sind schwere Ausschreitungen zwischen Hooligans der Roma und der Neapolitaner am vergangenen Sonntag, die zu einer zwischenzeitlichen Autobahnsperre führten.

An einer Autobahn-Raststätte in der Toskana hatten Napoli-Fans den vorbeireisenden Roma-Anhängern aufgelauert, die Gruppierungen bewarfen sich u.a. mit Rauchbomben. Die Polizei musste eingreifen, um die großteils vermummten Angreifer zu trennen. Die Roma gastiert in der Europa-League-Zwischenrunde am 16. Februar in Salzburg. Das Rückspiel gegen Österreichs Meister steigt eine Woche später (23. Februar) in Rom.

(APA) / Bild: Imago