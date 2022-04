Nach Australien-Debakel: Ex-Teamchef legt Vettel Rücktritt nahe

via

Nach dem Debakel-Wochenende von Australien sitzt der Frust bei Sebastian Vettel tief. Die Zukunft des Deutschen in der Formel 1 ist offener denn je – ein Ex-Teamchef rät dem viermaligen Weltmeister nun zum Rücktritt.

Nach einem Wochenende voller Pleiten, Pech und Pannen ist Sebastian Vettel am Tiefpunkt angelangt. „Es ist mittlerweile so schlimm, dass man fast schon Mitleid hat“, kommentierte Ex-Pilot Ralf Schumacher bei Sky die ernüchternde Lage des viermaligen Weltmeisters.

Nach zwei wegen Corona verpassten Rennwochenenden erlebte Vettel in Australien einen mehr als enttäuschenden Einstieg in die Saison. Bei seinem ersten Auftritt des Jahres hatte er es nicht mal bis zur Halbzeit geschafft – das Rennen endete für ihn in der Streckenmauer.

Vettel-Team noch ohne Punkt

„Das Auto ist sehr schwierig zu fahren“, klagte der Deutsche, „vielleicht überfahre ich es im Moment, ich habe einfach die Kontrolle verloren.“ Bockig und langsam ist der Aston Martin, in der Formel 1 ist das keine gute Mischung.

Die Folge: Das englische Team mit den großen Plänen findet sich im WM-Klassement ganz hinten wieder: Als einziger der zehn Rennställe haben Vettel und Co. noch nicht einen einzigen Punkt geholt. Und schnelle Besserung ist nicht in Sicht.

Vettels Vertrag läuft aus

Daher rät Ex-Teamchef Giancarlo Minardi Vettel nun zum Rücktritt. „Er sollte sich zurückziehen. Er hat eine Menge Geld, er hat viele Titel gewonnen und er wird keine weiteren [Rennen] gewinnen“, sagte der Italiener gegenüber der Corriere della Sera.

Vettels Vertrag läuft am Saisonende aus. Stand jetzt droht ihm ein unrühmliches Ende seiner erfolgreichen Karriere.

