Nach Austria-Abschied: Potzmann findet neuen Verein

Defensivspieler Marvin Potzmann hat nach seinem Abschied von der Wiener Austria einen neuen Verein gefunden.

Der 31-Jährige unterschreibt in der steirischen Landesliga bei TUS Bad Waltersdorf. Der Vertrag bei der Austria war im Sommer ausgelaufen. Für die Veilchen absolvierte der gebürtige Wiener 54 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm zwei Vorlagen.

In Österreich war Potzmann unter anderem auch für Sturm Graz, Rapid, den LASK und Mattersburg aktiv.

Auch Schubert kehrt nach Österreich zurück

Mit Fabian Schubert kehrt ein weiterer Ex-Bundesliga-Kicker nach Österreich zurück. Der 30-Jährige unterschreibt nach seinem Abschied von 1860 München beim ASK Voitsberg in der drittklassigen Regionalliga Mitte.

„Mit seiner Qualität als Goalgetter, seiner Routine und seiner Ausstrahlung bringt er genau das Profil mit, das wir für die kommende Herausforderung gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Verein und unserer Spielidee überzeugen konnten“, wird David Preiß, Trainer und Sportlicher Leiter bei Voitsberg, in den sozialen Medien zitiert. In der Saison 2020/21 wurde der Mittelstürmer Torschützenkönig und Spieler der Saison in der ADMIRAL 2. Liga.

Bild: GEPA