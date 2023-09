Nach Auswärtssieg in Schweden: Arnautovic lobt ÖFB-Fans

Nach der Kritik in der Vorwoche gibt es nach dem Auswärtssieg in Schweden viel Lob von Marko Arnautovic für die mitgereisten ÖFB-Fans. Der Doppeltorschütze zeigte sich von der Stimmung im Gästeblock angetan, wie er im Sky-Interview nach dem 3:1-Erfolg verriet.

„Ich muss ein großes Lob an unsere Fans aussprechen. Es waren glaube ich, 2.000 – 3.000 hier und die haben eine richtig großartige Stimmung gemacht“, schwärmte Arnautovic.

Insgesamt waren über 43.000 Zuschauer in der Friends Arena in Solna anwesend. „Es ist nicht einfach hier zu spielen. Ein großes Kompliment an die Schweden-Fans, sie waren sehr laut“, erklärte der ÖFB-Teamstürmer und ergänzte: „Es war einfach ein super Fußballspiel, für einen Fan, der ins Stadion geht und da richtig mitlebt. Letztendlich war es dann auch für uns schön.“

Arnautovic kritisiert Fans für Reaktion auf Bachmann-Fehler

Nach dem 1:1 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Testmatch gegen die Republik Moldau am Donnerstag in Linz hat Marko Arnautovic das Verhalten einiger Fans kritisiert. Dem Stürmer von Inter Mailand missfiel, dass Ballannahmen von Daniel Bachmann von manchen Anhängern mit höhnischem Applaus quittiert wurden. Der Goalie hatte davor durch eine schlechte Reaktion auf einen missratenen Rückpass von Kevin Danso in der dritten Minute das Gegentor mitverschuldet.

„Ich habe in der ersten Hälfte ein bisschen gehört, wie der Ball zu Daniel zurückgespielt wurde, dass Leute im Stadion waren, die das ein bisschen aufgeschaukelt haben“, sagte Arnautovic im ORF-Interview. „Ich finde das nicht gut, nicht akzeptabel. Man sollte nach so einem Fehler einen Spieler aufbauen. Wir spielen zu Hause, das ist unser Publikum, und wenn unser Publikum nicht hinter uns steht, wer soll dann hinter uns stehen?“, fragte der ÖFB-Rekordinternationale.

