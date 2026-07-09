Nach Auswechslung gegen Marokko: Mbappé gibt Entwarnung

Den Elfmeter verschossen, den Sieg vergoldet und den Knöchel verletzt?

Nach dem Einzug ins Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft kann die französische Nationalmannschaft weiter mit ihrem Starstürmer Kylian Mbappé planen. Der 27-Jährige wurde beim 2:0 (0:0) gegen Marokko mit Schmerzen ausgewechselt. Nach dem Schlusspfiff hüpfte er allerdings jubelnd über den Platz – und gab Entwarnung.

Mbappé: „Mir geht es gut“

„Mir geht es gut. Ich habe einen Schlag auf die Ferse bekommen, aber es geht mir gut“, sagte Mbappé im Anschluss. Er hatte sich in der 76. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Rasen gesetzt, kurz darauf wurde er ausgewechselt. Auf der Bank hatte er einen dicken Eisbeutel am rechten Knöchel. Doch auch Frankreichs Trainer Didier Deschamps versicherte: „Da ist nichts Ernstes.“

Bislang ist der Angreifer von Real Madrid Frankreichs Schlüsselspieler. In sechs Einsätzen erzielte er acht Tore und bereitete drei weitere vor. Auch gegen Marokko war er der entscheidende Mann. Zwar verschoss er zunächst einen Foulelfmeter (28.), unbeirrt davon verhalf er Frankreich mit dem Führungstreffer (60.) und der Vorlage für Ousmane Dembélé (66.) zum Sieg.