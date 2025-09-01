Nach Ballo-Abgang: Zwei Neuzugänge für den WAC

Der WAC verstärkt sich nach dem Abgang von Thierno Ballo zum FC Millwall mit zwei jungen Talenten aus Afrika.

Mittelstürmer Ryan Wesley Ogam Rabok (20) kommt vom kenianischen Erstligisten Tusker FC nach Wolfsberg. Der Angreifer, aktuell mit Kenia in der WM-Qualifikation im Einsatz, soll die Offensive der Kärntner beleben.

Ebenfalls neu im Kader ist Linksverteidiger Austin Uzondu Harrison (19), der vom nigerianischen Klub Ikorodu City wechselt. Der Linksfuß stand zuletzt bei der afrikanischen Nationenmeisterschaft für Nigeria auf dem Platz. Beide Spieler werden nach der Länderspielpause im Lavanttal erwartet.

„Wir haben Ryan während des letzten Turniers beobachtet und waren von seinem Talent beeindruckt. Wir haben mittlerweile ja eine erfolgreiche Vergangenheit mit jungen Talenten aus Afrika und freuen uns den ersten kenianischen Fußballer für den WAC zu verpflichten. Wir werden alles daran setzen ihm das bestmögliche Umfeld zu bieten, damit er sein Potential voll ausschöpfen kann“, so Dietmar Riegler über die Neuzugänge der „Wölfe“.

(Red.) / Bild: Imago