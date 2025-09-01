Offiziell! Ballo verlässt den WAC in Richtung England

Angreifer Thierno Ballo verlässt den Wolfsberger AC und wechselt zum ambitionierten englischen Zweitligisten FC Millwall. Das gibt der englische Klub am Montag offiziell bekannt.

Bei dem Transfer handelt es sich um eine Leihe bis Saisonende mit anschließender Kaufoption.

Ballo spielte seit Sommer 2022 für den WAC und erzielte in 110 Pflichtspielen 33 Treffer (18 Assists). Sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei fünf Millionen Euro. Beim Fast-Meistertitel der Wolfsberger in der vergangenen Saison kam Ballo in der Liga auf zehn Tore und sechs Assists.

Kühbauer bestätigte Ballo-Abgang im Sky-Interview

WAC-Trainer Dietmar Kühbauer hatte schon am Sonntag im Sky-Interview den bevorstehenden Abschied von Ballo bestätigt.

„Es ist so, dass er ein Angebot von einem Klub hat, und dass es, was ich weiß, auch schon unterschrieben ist“, sagte Kühbauer vor dem Gastspiel bei der WSG, in dem der Angreifer nicht mehr im Kader stand. „Ich wünsche ihm auf diesem Wege alles Gute, dass er dort Tore macht und uns auch viel Geld bringt.“

Bild: Imago