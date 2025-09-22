Nach brutalem Foul: Sperre für Diabate steht fest

Schlimmes Foul mit Konsequenzen: Salzburgs Soumaila Diabate wird nach seiner Roten Karte im Spitzenspiel gegen Sturm Graz erwartungsgemäß hart bestraft.

Wie der Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga heute kommuniziert, wird der Salzburg-Profi für zwei Spiele wegen „rohem Spiel“ gesperrt – eines davon ist jedoch eine bedingte Strafe für ein Pflichtspiel. Der defensive Mittelfeldspieler wurde in der 22. Minute nach VAR-Check mit Rot ausgeschlossen, der getroffene Maurice Malone konnte das Spiel indes fortsetzen.

„Glück gehabt“ – Malone nach Diabate-Foul erleichtert

Eine weitere Bundesliga-Strafe betrifft Rieds Torwart-Trainer Wolfgang Wimmer: Dieser wird wegen „unsportlichem Verhalten gegenüber anderen Personen“ für ein Spiel gesperrt. Auch der Welser Zweitliga-Profi Sebastian Feyrer muss ein Match aussetzen, dies wegen der „Verhinderung einer offensichtlichen Torchance“.

(Red./OEFBL).

Beitragsbild: GEPA.