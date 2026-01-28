Nach BWL-Absage: Bachmann vor Rückkehr nach England
Nach seiner Absage an Blau-Weiß Linz steht Ex-ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann vor einer Rückkehr nach England.
Wie Sky Bereits berichtete, hatte der österreichische Bundesligist versucht, den 31-Jährigen bis zum Ende der Saison auszuleihen, erhielt jedoch eine Absage. Bachmann steht derzeit leihweise bei Deportivo La Coruña unter Vertrag, wobei das Leihgeschäft keine Ausstiegsklausel enthält. Watford hat die Entscheidung über einen möglichen Vereinswechsel Deportivo und dem Spieler selbst überlassen.
Nun soll Bachmann vor einem Wechsel zu Leyton Orient stehen, bereits heute soll der Medizincheck stattfinden. Die „O’s“ stehen aktuell auf dem 18. Tabellenplatz in der League One, der dritthöchsten englischen Spielklasse.
Bild: Imago