Nach dem Ausfall von Stamm-Keeper Viktor Baier befindet sich der FC Blau-Weiß Linz auf der Suche nach einer neuen Nummer eins für das Frühjahr.

Nach Sky-Informationen haben die Linzer nun Interesse am ehemaligen ÖFB-Teamkeeper Daniel Bachmann bekundet. Der 31-jährige Österreicher ist bis zum Saisonende von seinem Stammklub FC Watford an den spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruna ausgeliehen, wo er in der laufenden Saison aufgrund einer Verletzung noch keine einzige Spielminute sammeln konnte.

Bachmann soll unter anderem aus familiären Gründen in seine Heimat zurückkehren wollen. Die Linzer bieten dem Torhüter eine Leihe bis zum Saisonende an. Watford überlässt die Transfer-Entscheidung Deportivo und Bachmann.

Zwei Alternativen für Blau-Weiß

Sollte der Bachmann-Wechsel an die Donau nicht stattfinden, haben die Blau-Weißen bereits zwei Alternativen im Visier: Ex-Salzburg-Keeper Nico Mantl (aktuell beim FC Arouca in Portugal) und den ehemaligen Austria-Schlussmann Christian Früchtl (aktuell bei Lecce in der Serie A).

(Red.) / Bild: Imago