Nach CL-Aus: Real Madrid siegt wieder

Nach dem Aus gegen Bayern München in der Champions League ist Real Madrid erstmals nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg wieder als Gewinner vom Platz gegangen.

In Spaniens La Liga lösten die Königlichen ihre Pflichtaufgabe gegen Abstiegskandidat Deportivo Alavés mit 2:1 und hielten damit Resthoffnungen auf immerhin einen Titel in dieser Saison am Leben. Dass der Frust ob des K.o. gegen Bayern bei den Real-Fans aber noch längst nicht verdaut ist, bekam Eduardo Camavinga zu spüren.

Bei noch sechs verbleibenden Ligaspielen hat das Team von Trainer Álvaro Arbeloa sechs Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Kylian Mbappé (30.) und Vinicius Júnior (50.) trafen. Toni Martinez traf spät für die Gäste (90.+3). Barelona kann den Erzrivalen am Mittwoch mit einem Sieg gegen Celta Vigo aber wieder distanzieren. David Alaba saß bei den „Königlichen“ wie beim Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern auf der Bank.

(SID/APA) / Bild: Imago