Nach Clasico-Pleite: Barca siegt gegen Affengruber-Klub Elche

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona nach der bitteren Niederlage im Clasico zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Eine Woche nach dem 1:2 bei Real Madrid bezwang Barcelona den FC Elche und David Affengruber mit 3:1 (2:1) und verkürzte den Rückstand auf die Königlichen an der Tabellenspitze wieder auf fünf Punkte.

Lamine Yamal (10.) und Ferran Torres (12.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag zwar für eine komfortable 2:0-Führung. Doch kurz vor der Pause verkürzte Rafa Mir überraschend für den Außenseiter (42.). Der 28-Jährige hatte nach der Pause sogar den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schlenzer traf die Latte (55.). Marcus Rashford sorgte wenig später für die Entscheidung (61.). Real hatte am Samstag ein souveränes 4:0 gegen den FC Valencia vorgelegt.

(SID) / Bild: Imago