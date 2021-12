Nach der Deadline: Insignia gibt Angebot für die Austria ab

via

via Sky Sport Austria

Die kuriose Beziehung zwischen dem FK Austria Wien und der „Insignia Group“ hat ein weiteres Kapitel hinzubekommen. Das Unternehmen von Michael Surguladze hat laut Sky Informationen nun doch ein Angebot für 49,9 Prozent der Austria-Anteile abgegeben – allerdings nach der Deadline.

Vor knapp zwei Wochen kündigte der Insignia-Boss gegenüber Sky an, als Investor bei der Austria einsteigen zu wollen. Ein schriftliches Angebot kam jedoch nicht rechtzeitig bei der Austria an, das bestätige auch Austria-Vorstand Gerhard Krisch am Sonntag im Sky-Interview.

Am Montag entschied sich das Gremium der Austria bererits für die „Viola Investment GmbH“. Die Detailverhandlungen mit der Investorengruppe um Ex-LASK-Vizepräsident Jürgen Werner sind bereits im Gange.

