Nach Derby-Randalen: Atletico erhält Stadionsperre

Atletico ist für das Fehlverhalten eines Teils seiner Fans im Madrider Stadtderby gegen Real mit einer Stadionteilsperre in den nächsten drei Heimspielen belegt worden.

Außerdem muss der Club 45.000 Euro Geldstrafe bezahlen, wie der spanische Fußball-Verband am Mittwoch festlegte. Beim 1:1 gegen Real am Sonntag musste die Partie für rund 20 Minuten unterbrochen werden, nachdem Gegenstände in Richtung von Real-Torhüter Thibaut Courtois auf das Spielfeld geworfen wurden.

(APA)/Bild: Imago