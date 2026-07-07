Nach drei Jahren: Plavotic verlässt Austria Wien

Innenverteidiger Tin Plavotic verlässt Austria Wien in diesem Sommer. Wie die Veilchen bekanntgaben, wird der auslaufende Vertrag des 29-Jährigen nicht verlängert.

Plavotic war im Sommer 2023 von der SV Ried an den Verteilerkreis gewechselt. Insgesamt absolvierte der Defensivspieler in drei Saisonen 79 Pflichtspiele (sechs Tore, fünf Vorlagen) für die Wiener.

Nach einer Saison als Rotationsspieler gelang ihm unter Trainer Stephan Helm in der Saison 2024/25 der Durchbruch. In den vergangenen Saisonen wuchs Plavotic bei der Austria zum Stammspieler heran. Eine Einigung über eine Vertragsverlängerung konnte dennoch nicht erzielt werden.

Vor seiner Zeit bei der Wiener Austria war der Innenverteidiger in der ADMIRAL Bundesliga auch bei der SV Ried aktiv (2021 – 2023).